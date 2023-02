Milano-Cortina, Sala: "Villaggio olimpico, in anticipo di 4 mesi"

"I lavori del villaggio olimpico "procedono bene, e' una delle rare situazioni in cui si puo' dire che siamo in anticipo rispetto all'accordo di programma, mi dicono di 4 mesi". Lo ha affermato il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, oggi durante un sopralluogo al cantiere del villaggio insieme al vicepremier Matteo Salvini. "La promessa che oggi hanno fatto e' che i sei edifici, che riguarderanno il villaggio olimpico e poi lo studentato, arriveranno al tetto per dicembre di quest'anno, questo e' un segno importante. Quindi su questo cantiere io esprimo grande tranquillita'".

Villaggio olimpico, l'incognita passerella verde

Rimane da risolvere, ha spiegato Sala l'incognita della passerella verde, che "darebbe grandissima qualita' al progetto. Costa un centinaio di milioni, che e' tanta roba, pero' e' destinata a rimanere per sempre in questo spazio. Ne stiamo discutendo con il governo: se troviamo i fondi tra tutti, anche tra i realizzatori dell'opera, la si fa e io ci conto molto, perche' puo' diventare iconicamente il segno che si ricordera'". Nel complesso, ha aggiunto, i costi di realizzazione del progetto sono aumentati del 20%.

Olimpiadi, Sala: "A breve ipotesi sulla pista di pattinaggio"

"Tra oggi e lunedi' verra' presentata alla Fondazione un'ipotesi" per la disputa delle gare del pattinaggio veloce alle Olimpiadi di Milano-Cortina, ha aggiunto Sala. Sulla possibilita' che la sede sia Milano, "io ci spero - ha aggiunto - con il cuore vorrei che rimanesse a Milano ma al di la' di questo bisognera' ragionare su grande razionalita' sulla questione dei costi, quindi qual e' la soluzione piu' adatta allo scopo. Non escludo che possa andare a Torino ma spero che possa rimanere a Milano, se troviamo una via su cui stiamo lavorando. L'ipotesi numero uno e' la fiera, stiamo lavorando su quello".

Olimpiadi, Sala: "Attenzione sul Palaitalia, ci stiamo lavorando"

In merito alle opere in realizzazione per le Olimpiadi 2026 “abbiamo attenzione sul Palaitalia, di nuovo dovuta alla logica dei costi. Abbiamo riunioni continue anche con chi poi lo gestirà: ci denunciano costi in aumento del 30%. Ma penso che risolveremo la questione, ci stiamo lavorando”. Sull’ex Palasharp, invece Sala ha detto: “Abbiamo ridotto dei rischi giudiziari che avevamo, stavamo discutendo con le suore che, capisco, si lamentano per questioni relative al rumore”, ha spiegato, riferendosi al ricorso contro la realizzazione del progetto presentato al Tribunale di Milano dal poco distante Istituto Suore della Riparazione. “Ma anche quello penso che risolveremo”, ha sottolineato poi il sindaco.

Salvini: "Olimpiadi, l'Italia spenda il meno possibile"

"L'importante e' che l'Italia si presenti pronta e che spenda il meno possibile. Sapere che c'e' la via d'uscita, in caso di necessita', di Torino e del Piemonte mi tranquillizza, se poi Milano riuscira' ad ospitare anche questa manifestazione tanto meglio". Lo ha affermato il vicepremier e ministro delle Infrastrutture, Matteo Salvini, parlando della realizzazione della pista di pattinaggio di velocita' in occasione delle Olimpiadi di Milano-Cortina del 2026.

Salvini: "Stiamo correndo come matti per sbloccare e velocizzare"

"I cantieri vanno bene, il rito ambrosiano applicato ai cantieri funziona. Toccando ferro siamo in anticipo, entro la fine dell'anno gli edifici arriveranno al tetto. Siamo qua da 100 giorni e stiamo correndo come matti per sbloccare e velocizzare", ha aggiunto Salvini. "Questo - ha aggiunto - e' un esempio di come le Olimpiadi che abbiamo fortemente voluto abbiano accelerato un cantiere che senza i Giochi temo sarebbe ancora vuoto. Sapere che da qui a due anni arriveranno migliaia di atleti e poi finite le Olimpiadi migliaia di studenti, famiglie e abitazioni, che ci sara' un parco enorme e i binari verranno sotterrati, renderanno questa una delle zone potenzialmente piu' belle e piu' attrattive e verdi, sicure di Milano da' molta soddisfazione".

