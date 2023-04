Milano-Cortina, Torino non molla: lunedì Cirio e Lo Russo in Fondazione

La Fondazione Milano Cortina 2026, in vista del Consiglio di Amministrazione del prossimo 18 aprile, ha invitato il Presidente della Regione Piemonte, Alberto Cirio, e il Sindaco della Città di Torino, Stefano Lo Russo, ad un incontro presso la sede milanese di Piazza Tre Torri 3 lunedì 17 aprile 2023, per raccogliere e discutere dettagli maggiori sulla proposta di utilizzo dell’Oval di Torino.

Sala: "Grande vantaggio nel fare la pista di pattinaggio a Milano"

"Qualche polemica ci sta e quando si tratta di lottare per la mia città non mi tiro mai indietro ma il discorso è finito lì rispetto quello che può essere successo ieri. Guardiamo alla concretezza, penso che si debba decidere il più presto possibile e per Milano come penso succederà per la pista di pattinaggio veloce in Rho Fiera il 18 aprile nel Cda della Fondazione Milano Cortina 2026". Lo ha detto il sindaco Giuseppe Sala, a margine della presentazione di Piano City in Sala Alessi a Palazzo Marino, in merito agli esiti della cabina di regia sulle Olimpiadi che si è tenuta ieri a Roma, con la questione della sede che ospiterà le gare di pattinaggio di velocità.

"Non ho nulla contro il fatto che si sentano il sindaco di Torino Russo e il presidente della Regione Piemonte Cirio, benissimo ascoltarli, però questa è una questione basata sulla concretezza nel senso che, dal quello che è stato mostrato ieri, c’è un grande vantaggio nel fare le gare a Milano, anche organizzativo, non bisogna sottovalutare gli aspetti organizzativi. Per i costi della realizzazione della pista nei padiglioni di Rho Fiera non sono preoccupato rispetto all'impianto Oval di Torino: il confronto è stato chiesto su fondi pubblici e fondi pubblici non ne vengono messi. La Fiera di Milano recupera due padiglioni che poi riutilizzerà: i fondi pubblici nel nostro caso stanno a zero".