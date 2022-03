Milano, cruento accoltellamento in Porta Venezia: "Hanno usato le asce"

"Milano è diventata come Gotham City": è uno dei commenti alla cruenta immagine diffusa in queste ore sui propri canali da Milano Bella da Dio, che mostra quanto avvenuto nella notte tra l'1 ed il 2 marzo in via Settala, zona porta Venezia di Milano. Dopo quello che appare un accoltellamento notturno, nei pressi di una auto parcheggiata si vede un indumento imbrattato di sangue e quello che, sempre secondo le primissime ricostruzioni, potrebbe essere un brandello di carne della vittima dell'episodio. "Hanno usato delle asce", ipotizza qualcuno.