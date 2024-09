Milano: dal 1 ottobre nuove limitazioni per le auto

A distanza di un anno dall'ultima ondata di limitazioni, arrivano nuovi divieti per limitare l'accesso dei veicoli all'interno dell'Area C di Milano. Dal 1° ottobre 2024, i divieti già in vigore saranno estesi anche agli autoveicoli per trasporto persone Euro 3 a benzina. Slitta al 30 settembre 2028, invece, il divieto di accesso in Area C per i diesel Euro 6, precedentemente fissato tra il 1° ottobre 2024 ed il 1° ottobre 2027. La disposizione avrebbe coinvolto le auto diesel omologate Euro 6 A-B-C, come i veicoli trasporto cose (N1) diesel Euro 6 A (se acquistati dopo 31 dicembre 2018) e diesel Euro 6 B-C (se acquistati dopo il 30 settembre 2019).

Sistemi di segnalazione dell'angolo cieco per gli autocarri

Dopo il parere favorevole del Consiglio di Stato, il Comune di Milano ha ripristinato l’obbligo di installazione di sistemi di segnalazione dell'angolo cieco per autocarri (N3 e N2) sempre dal 1° ottobre di quest'anno. Per i veicoli N3 (destinati al trasporto di merci, con massa massima superiore a 12 tonnellate) l’obbligo è già scattato il 1° ottobre 2023 e c'è tempo fino al 31 dicembre 2024 per installarli. Per i veicoli N2 (trasporto di merci, con massa massima superiore a 3,5 tonnellate e fino 12 tonnellate) l’obbligo entrerà in vigore dal 1° ottobre 2024, mentre i sensori dovranno essere installati entro il 31 dicembre 2025.