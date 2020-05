Milano, dal 26 maggio riaprono i musei civici (ma non il Castello)

Milano, da martedì 26 maggio riaprono i musei civici. Ma non il Castello Sforzesco. Spazi come il museo del Novecento e il Mudec si potranno visitare solo su prenotazione e con ingressi contingentati. Gli ingressi si posso prenotare online a partire da oggi sul sito vivaticket.it e, per i musei con ingresso a pagamento, si dovra' avere acquistato prima il biglietto online. Il Comune ha deciso un piano di riaperture a scacchiera (ovvero a giorni alterni) che sara' in vigore fino al 21 giugno, con giornate in cui saranno aperti alcuni istituti culturali. Palazzo Reale con le sue mostre riaprira' invece il 28 maggio, con orario dalle 11 alle 19.30. Anche per le mostre, ingressi contingentati in base alla capienza delle sale con prenotazione obbligatoria per fasce orarie e acquisto dei biglietti online sui siti delle diverse mostre. Aprono da martedi' 26 maggio anche le biblioteche, la Sormani e 8 biblioteche civiche: Affori, Baggio (piazza Stovani), Chiesa Rossa, Gallaratese, Niguarda, Oglio, Tibaldi, Valvassori Peroni.

Per il Castello il problema riguarda le modalita' di climatizzazione dell'aria, per cui il suo piano di apertura sara' comunicato successivamente.