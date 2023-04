Milano, dal Salone del Mobile attesi 223 milioni di indotto

Salone del Mobile 2023 con più di 800 eventi nei giorni del Fuorisalone: per Milano si stima – sulla base di oltre 327 mila visitatori al Salone (262mila lo scorso anno) un indotto di 223,2 milioni di euro con incremento del 37% rispetto al 2022 (162, 6 milioni di euro in un periodo, però, differente: giugno). I dati emergono nell’analisi compiuta dall’Ufficio Studi di Confcommercio Milano, Lodi, Monza e Brianza. Nella crescita dell’indotto, con il 65% stimato di presenza dei visitatori stranieri (sul totale dei visitatori) rispetto al 56% del 2022 (ritorno dei cinesi e crescita di altri Paesi come gli Usa), percentuali maggiori sono destinate a ricettività (+38%) e ristorazione (+39,9%) mentre per lo shopping è previsto un incremento complessivo d’indotto del 32%. Per servizi ricettivi, ristorazione e shopping sale, in un anno, la previsione di spesa media procapite: da 343,3 a 377,9 euro, +10,1%. Variazione più alta per alloggio (+10,5%) e ristorazione (+11,8%), minore l’incremento nei negozi (+5,2%).

Barbieri (Confcommercio): "Salone ad aprile, importante passo avanti"

“Il ritorno del Salone del Mobile nella sua collocazione storica nel mese di aprile rappresenta un importante passo avanti sul 2022 ed un avvicinamento ai numeri pre-Covid sia in termini di presenze, sia in termini di consumi: un indotto fondamentale per l’economia milanese e per l’attrattività di tutto il territorio a livello internazionale – afferma Marco Barbieri, segretario generale di Confcommercio Milano, Lodi, Monza e Brianza - La manifestazione negli spazi di Fiera Milano e il Fuorisalone diffuso in città costituiscono un richiamo forte per visitatori e turisti e consolidano l’immagine di Milano come capitale del design”.

Salone e Design week, occupazione vicina al 100%

Un’occupazione media, nelle giornate di Salone e Design Week, di oltre l’80%, ma con punte superiori al 90% e vicine al 100% tra il 18 e il 20 aprile. Sono le indicazioni (a ieri) di Federalberghi Milano. Maggiore richiesta in centro nella fascia medio-alta, nelle zone del Fuorisalone e, più in generale, nella fascia nord-ovest di Milano che fa riferimento alla Fiera. Nel 2019 l’occupazione media a consuntivo era stata dell’85%, lo scorso anno dell’87%. Per appartamenti, residence, case vacanze gestite da operatori professionali le prenotazioni a Milano dal 18 al 23 aprile sono in aumento rispetto al periodo del Salone del Mobile del 2022 (7-12 giugno): emerge dall’analisi di Rescasa Lombardia con gli operatori di riferimento. Le crescite maggiori sono nei primi tre giorni con una media di oltre il 26% (martedì e mercoledì l’incremento più alto: +28%). Gradatamente si scende nei giorni successivi (venerdì, sabato e domenica), ma le prenotazioni restano più alte dello scorso anno: mediamente di oltre il 14% (venerdì l’incremento maggiore: +18%).

FuoriSalone: ristoranti al lavoro a pieno regime

Nei quartieri di Milano interessati dal Fuorisalone i ristoranti, nei prossimi giorni, lavoreranno a pieno regime: lo rileva Epam, l’associazione dei pubblici esercizi. Con alcune osservazioni: il lavoro è concentrato sulle cene, c’è una maggiore “volatilità” delle prenotazioni, ma anche una minore concorrenza – come invece avviene nella settimana della moda – di eventi strutturati con servizi di ristorazione. Con il ritorno della Design Week si attende un incremento di circa il 10% rispetto al 2022 nelle vendite dei negozi, così da poter rafforzare – emerge dalle indicazioni e aspettative raccolte dalla rete associativa vie di Confcommercio Milano – un mese di aprile che, nello shopping, al momento non si è ancora pienamente espresso. Per la settimana del Salone del Mobile gli indicatori previsionali di traffico aereo sugli aeroporti milanesi (Malpensa e Linate), rileva Sea, fanno prevedere un incremento degli arrivi per il Salone del Mobile del 6% rispetto al Salone del Mobile del giugno 2022 e un pieno recupero dei visitatori avuti nel 2019.