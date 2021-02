Milano dedica un giardino a Sandra Mondaini e Raimondo Vianello

Un giardino nel quartiere Adriano intitolato a Sandra Mondaini e Raimondo Vianello. Il Comune di Milano ha dato via libera, ora che sono passati i cieci anni prescritti dal regolamento dalla scomparsa dell'amata coppia della televisione italiana. Una intitolazione che rievoca le polemiche che ci furono nel 2016. Allora, sindaco Giuliano Pisapia, avvenne l'intitolazione del giardino Franca Rame, che fece all'epoca infuriare la Lega.

La social street Quartiere Parco Adriano aveva infatti già ai tempi espresso con un sondaggio tra i residenti la propria preferenza per Vianello e Mondaini. Ma la Giunta Pisapia scelse diversamente, anche perchè non erano ancora trascorsi dieci anni dalla scomparsa dei due attori. Che avranno ora a loro volta un proprio luogo a Milano, a poche decine di metri dal Giardino Franca Rame e non distante dalle vie dedicate a Ugo Tognazzi, Vittorio Gassman e Antonio De Curtis in arte Totò. Ha espresso soddisfazione il presidente del Municipio 2 Samuele Piscina, Lega. Tramite il consigliere Gabriele Abbiati, il Carroccio a ottobre aveva fatto richiesta di intitolare a Sandra Mondaini e Raimondo Vianello due vie intrecciate. Ma anche la soluzione trovata dal Comune è stata giudicata dalla Lega positiva.