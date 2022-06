Milano dedicherà un grande parco cittadino alle vittime del Covid

Milano dedicherà un grande parco cittadino alle vittime del Covid: il via libera dal consiglio comunale è giunto nella seduta di lunedì 20 giugno. A presentare la richiesta, il consigliere di Fratelli d'Italia Andrea Mascaretti, che ha commentato: "Finalmente sara' realizzato un grande parco, possibilmente di aceri rossi, in memoria alle vittime del Covid. Non dobbiamo dimenticare la tragedia delle tante vittime e delle loro famiglie che non hanno neppure potuto celebrare il loro funerale. Un progetto per non dimenticare quanti abbiamo perso a causa di questa terribile pandemia e che ha un valore anche per l'ambiente, poiche' verra' realizzato un nuovo parco con decine di migliaia di alberi che lasceremo in eredita' alle future generazioni".

Milano, parco intitolato alle vittime di Covid

Nel parco dedicato alle vittime del Covid i vialetti saranno intitolati a medici, infermieri, operatori sanitari, ma anche tassisti, vigili e dipendenti comunali deceduti sul lavoro a causa della pandemia. "E' un grande risultato per il quale ringrazio l'intero Consiglio Comunale di Milano per averlo approvato", ha concluso.