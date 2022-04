Milano dedicherà una statua dedicata a Giuseppina Pizzigoni

Milano: sì a una statua dedicata a Giuseppina Pizzigoni

Milano si popola di statue dedicate a figure femminili: il consiglio comunale ha approvato giovedì 7 aprile all'unanimità un ordine del giorno presentato congiuntamente dal capogruppo di Fd'I Riccardo Truppo e dal dem Alessandro Giungi, che impegna il sindaco e la giunta a deliberare riguardo all'apposizione di una statua a Milano dedicata alla figura di Giuseppina Pizzigoni, pedagogista milanese vissuta a cavallo tra l'Ottocento e il Novecento, indicendo un concorso cittadino volto alla realizzazione del progetto e valutando l'apposizione della statua nell'area adiacente all'istituto scolastico Rinnovata Pizzigoni.

Truppo: "Pizzigoni, figura mirabile"

"Sono soddisfatto - ha dichiarato Truppo - perche' finalmente Milano rende onore ad una figura tanto mirabile come Giuseppina Pizzigoni, fondatrice dell'omonima scuola Rinnovata Pizzigoni di via Castellino da Castello. Da questa scuola sono passati decine di migliaia di bambini tutti educati al rispetto della natura, della scienza, dello sport, del senso di appartenenza e di responsabilita'. Spero che il concorso e la successiva posa avvenga nel piu' veloce processo possibile. Sarebbe la seconda statua a Milano dedicata ad una donna su oltre 120. E' un gran passo avanti per la citta'".

Giungi: "Troppe poche statue di donne a Milano"

"Troppe poche statue della nostra citta' ricordano figure femminili - ha affermato Giungi -, grazie a un Odg depositato e fatto votare a prima firma dalla consigliera Angelica Vasile questo e' in effetti un tema che e' al centro della nostra citta' e speriamo poi dopo Giuseppina Pizzigoni di proseguire con altre figure".

