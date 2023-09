Milano, detenuto evade dall'ospedale: in coma agente di Polizia

Un detenuto è evaso nelle prime ore di stamani lanciandosi da una finestra al secondo piano dell'ospedale San Paolo di Milano e un poliziotto che si è buttato dietro di lui nel tentativo di fermarlo è adesso ricoverato in coma. Lo riferisce Aldo Di Giacomo segretario del sindacato Spp. Secondo quanto riferisce Adnkronos, il detenuto è un maghrebino che era stato ricoverato in ospedale dopo una rissa a San Vittore. Il poliziotto che l'aveva in custodia ha sbattuto il capo nel tentativo di inseguirlo ed è ora in gravissime condizioni.