Milano: Di Montigny non sarà in corsa, centrodestra ancora senza candidato

Oscar Di Montigny non è piu' tra le figure in corso di valutazione per la candidatura del centrodestra a sindaco a Milano. Il manager di Banca Mediolanum e genero di Doris ha annunciato che non accetterà. Lo fa - si legge su Corriere.it - «a malincuore, commosso, dispiaciutissimo» perché credeva in quest’avventura. A scoraggiare Di Montigny è stata la mancata convergenza di vedute nel centrodestra sul suo nome che in queste settimane ha traccheggiato fino ad arrivare oggi al rinvio del vertice previsto per domani.

"La coalizione non mi deve niente, nessuno mi deve spiegazioni. Però deve essere chiara una cosa: voi mi avete cercato, io mi sfilo", riporta Corriere.it. Ora in centrodestra riparte da zero. L'idea di Matteo Salvini e' sempre quella di individuare un civico con Gabriele Albertini candidato vice a Palazzo Marino. Ma "allo stato sul tavolo non c'e' un candidato alternativo a di Montigny", spiegano fonti di centrodestra.