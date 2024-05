Milano, di nuovo in vendita lo storico Palazzo Coin

AntoItalia ha ricevuto mandato per mettere in vendita lo storico palazzo Coin di piazza Cinque Giornate a Milano. Era il 2002 quando la catena italiana di grandi magazzini decise di cedere l'edificio per 42,5 milioni pur rimanendovi all'interno in affitto. Ora, come rivela Milano Finanza, gli attuali proprietari dell'immobile, una famiglia di imprenditori di Pavia, avrebbero deciso di vendere a propria volta. L'intenzione di Coin è di rimanere in qualità di locataria dell'edificio anche dopo il nuovo passaggio di proprietà.