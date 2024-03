Milano: dieci chili di eroina in auto e in casa, arrestato

Aveva in auto e in casa dieci chili di droga tra eroina e cocaina. Per questo, gli agenti della Polizia di Stato di Milano hanno arrestato nei giorni scorsi a Corsico (Milano) un albanese di 39 anni, con precedenti penali e di polizia. Gli agenti della Squadra mobile hanno notato un uomo impegnato a fare e ricevere brevi telefonate e che si è avvicinato a un mini suv che ha aperto.

I poliziotti della Sesta Sezione della Mobile hanno deciso di controllare il 39enne e nell'auto hanno trovato dieci panetti di eroina per un peso di sette chili e sette etti. Con sè aveva anche un mazzo di chiavi che aprivano una porta del locale cantine di uno stabile dove sono stati trovati sostanza da taglio, 670 grammi di cocaina, due chili e tre etti di eroina, una pressa idraulica, un frullatore, bilancini e materiale per il confezionamento.