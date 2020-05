Milano Digital Week 2020, il programma della prima giornata

Parte la Milano Digital Week 2020 in edizione digitale. Oltre 500 eventi sino a sabato 30 maggio sulla piattaforma www.milanodigitalweek.com

Il programma della giornata di apertura:

Alle ore 14.30 taglio del nastro virtuale della manifestazione con gli interventi di:

Giuseppe Sala – Sindaco di Milano (contributo video)

Roberta Cocco – Assessora alla Trasformazione digitale e Servizi civici

Paola Pisano – Ministro per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione (contributo video)

Carlo Noseda – Presidente di IAB Italia

Carlo Mango – Consigliere Delegato di Cariplo Factory

Nicola Zanardi – Presidente di hublab

Fabrizio Paschina – Executive Director Comunicazione e Immagine di Intesa Sanpaolo

Erika Fattori – Brand & Communication Director di Nexi

Link: https://new.milanodigitalweek.com/apertura-milano-digital-week-2020-online-edition

Alle ore 15.15 Lectio Magistralis di Alessandro Rosina, Professore di Statistica e Demografia dell'Università Cattolica di Milano dal titolo “Per una ripartenza con le nuove generazioni" al link

Alle ore 16 l'evento a cura del Comune di Milano in collaborazione con ANCI dal titolo “Città, emergenza, ripartenza: la risposta digitale dei comuni italiani”, un'occasione per conoscerealcune delle buone pratiche di progetti digitali realizzati dalle città Italiane in risposta all’emergenza sanitaria. I progetti saranno disponibili e consultabili sulla piattaforma.

Interverranno:

SergioGiordani, Sindaco di Padova e Delegato ANCI all’Innovazione tecnologica e attività produttive.

Francesco Castanò – Direttore Direzione Sistemi Informativi e Agenda Digitale - Comune di Milano

Raffaele Gareri - Direttore Dipartimento Trasformazione Digitale, Ufficio Innovazione Economica Urbana, Ufficio Innovazione Politiche Comportamentali - Comune di Roma

Marco Pironti - Assessore con deleghe ai Sistemi informativi, Progetto Smart City, Innovazione e Fondi europei - Comune di Torino

Cecilia del Re - Assessora Urbanistica, ambiente, agricoltura urbana, turismo,fiere e congressi, innovazione tecnologica, sistemi informativi - Comune di Firenze

Alessandra Poggiani - Direttore Generale Venis s.p.a. - Comune di Venezia

Paolo Petralia Camassa – Assessore Politiche Giovanili, Sport, Innovazione - Comune di Palermo

Ines Seletti – Assessora ad Educazione ed Innovazione Tecnologica - Comune di Parma

Rosa di Palma - Sistemi Informativi e Innovazione Tecnologica - Comune di Barletta

Link: https://new.milanodigitalweek.com/citta-emergenza-ripartenza-la-risposta-digitale-dei-comuni-italiani/