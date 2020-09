Milano, dodicenne in bicicletta investito da auto

A Milano un ragazzino di 12 anni è stato investito da un'auto mentre era in bicicletta ed è rimasto ferito. L'incidente è avvenuto a mezzogiorno in via Paravia. Il 12enne ha riportato un trauma cranico e un trauma al torace, con una sospetta frattura della clavicola, riferisce l'Areu, l'azienda regionale emergenza urgenza. Il ragazzino è stato portato all'ospedale Niguarda in codice giallo. Sul posto sono intervenuti i vigili urbani.