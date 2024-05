Milano, domato l'incendio nel deposito di roulotte

E' stato domato l'incendio divampato nella serata di mercoledì in un deposito di roulotte e automezzi in via Chiesa Rossa, zona sud di Milano. I vigili del fuoco hanno quindi avviato le operazioni di bonifica che sono proseguite nella notte. Il rogo - riferiscono i pompieri - dovrebbe essere scaturito a causa di un guasto elettrico di uno dei 20 camper parcheggiati. Anche il deposito giudiziario di auto INGA adiacente al parcheggio camper e' stato lambito dalle fiamme con tre auto parzialmente incendiate.

I vigili del fuoco sono intervenuti con otto automezzi. La colonna di fumo nera e il rumore di alcune piccole esplosioni hanno messo in allerta i residenti. Non risultano esserci feriti coinvolti.