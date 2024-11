Milano: gli chiede di accarezzare il cane e gli ruba l'orologio. Denunciata una donna

E' successo nella mattinata di domenica 3 novembre in piazza XXV Aprile: una donna, descritta come originaria dell'Est Europa, si è avvicinata ad un 70enne che portava a spasso il cane. Con la scusa di accarezzarlo, si è avvicinata all'uomo e distraendolo con qualche complimento all'animale è riuscita a sganciare l'orologio che il pensionato portava al polso, ovvero un Rolex Daytona da 20mila euro. La donna è poi fuggita raggiungendo un'auto che l'aspettava con un complice. L'uomo ha sporto denuncia agli agenti della Questura; le indagini per risalire all'identità della donna e dell'autista partiranno dall'analisi dei filmati registrati dalle telecamere di videosorveglianza installate nella zona.