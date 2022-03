Milano, donna investita da tram in centro: è gravissima

Tram investe donna di 72 anni in pieno centro a Milano

Un'anziana è stata investita da un tram nel pieno centro di Milano. L'incidente è avvenuto alle 11.45 in via Alberico Albricci, vicino a piazza Missori. La donna, di 72 anni, è rimasta gravemente ferita. Al momento dell'arrivo dei soccorsi si trovava in arresto cardio circolatorio con traumi multipli. Sul posto sono intervenuti automedica, due ambulanze, vigili del fuoco e Polizia locale. L'anziana è stata trasportata con manovre di rianimazione in corso in codice rosso all'ospedale Policlinico di Milano. I soccorsi sono stati necessari anche per il conducente del tram, di 50 anni, che senza traumi evidenti è stato portato in codice verde all'ospedale Fatebenefratelli.

Donna investita da tram mentre attraversava la strada

A quanto risulta dai primi rilievi, la donna stava attraversando via Albricci da sinistra verso destra. Sarebbe scesa dal marciapiede subito dopo il passaggio di un tram, che ha coperto la visuale al mezzo che arrivava dalla direzione opposta. Il conducente del tram ha visto l'anziana solo all'ultimo, ha frenato, ma l'impatto è stato inevitabile. L'uomo non è rimasto ferito, ma è stato trasportato al pronto soccorso per lo choc subito. A seguito dell'incidente Atm ha modificato i percorsi di alcune linee del tram: le linee 12 e 19 non effettuano le fermate tra piazza Cinque Giornate e Missori e la linea 24 fa servizio solo tra Vigentino e Missori, non proseguendo fino a Duomo.

