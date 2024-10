Milano, donna partorisce in autostrada assistita da due agenti di Polizia

È accaduto nella giornata di martedì 8 ottobre, alle 7.30, che una donna incinta si stava recando in una clinica svizzera insieme al marito per poter mettere alla luce sua figlia. Partendo da Verona, erano attesi nella clinica dove da programma la donna doveva partorire, ma il travaglio è stato più veloce del solito: le contrazioni sono diventate così forti che i due sono stati costretti a fermarsi.

La coppia stava percorrendo l'Autostrada A4 Milano-Venezia quando, all'altezza di Monza, si sono fermati per raggiungere una colonnina Sos dove l'uomo ha chiesto aiuto al 112. Come riportato da SkyTg24, l'uomo avrebbe gridato nella cornetta del telefono "Bambino, bambino", coprendo le grida della donna. Contattata la centrale operativa, immediatamente si sono messi in moto i soccorsi senza comprendere del tutto di che emergenza si trattasse; è stata quindi allertata una pattuglia della Sezione Milano, abbastanza vicina alla piazzola di sosta in questione.

I primi ad arrivare sono stati due agenti della Polizia di Stato che inizialmente credevano di trovarsi davanti a un malore; invece, hanno trovato il veicolo fermo e la donna seduta all'interno pronta per partorire. Dopo aver assistito sia la donna che il marito, visibilmente agitato, grazie all'intervento del personale sanitario in ambulanza, è nata la bimba. La mamma e la bambina sono state trasportate in ospedale per alcuni controlli e si trovano entrambe in ottime condizioni: nel pomeriggio i due poliziotti che le hanno soccorse si sono recati a visitarle.