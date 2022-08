Milano, donna travolta da un rider in bici che poi si da alla fuga

Una donna di 63 anni e' stata investita sul marciapiede in via Meda stamani, a Milano, da un pirata in bicicletta che dopo l'arrivo dei soccorsi e' scappato. La vittima, che ha battuto la testa cadendo a terra, e' stata trasportata in codice rosso all'ospedale con un trauma cranico. Secondo le prime informazioni, non sarebbe in pericolo di vita. L'uomo si e' fermato ad attendere i soccorsi ma poi, quando sono arrivati i medici del 118, e' scappato. Le indagini sono in carico alla Polizia Locale.

I testimoni: l'uomo in bici era un rider

Secondo alcuni testimoni l'uomo in bici sarebbe un rider, che correva a forte velocità sul marciapiede. un particolare, riferisce Ansa, ancora da confermare. Gli agenti stanno acquisendo i filmati delle telecamere della strada dove e' avvenuto l'investimento.