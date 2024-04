Milano: dopo lo stop per il vetro, torna il pane nelle mense

Torna il pane nelle scuole milanesi. A un mese dallo stop per il ritrovamento di frammenti di vetro all'interno di alcuni panini. Da lunedì 8 aprile saranno di nuovo disponibili pane e focacce, acquistati però da un nuovo fornitore. mentre devono ancora aspettare i fruitori delle diete sanitarieLa svolta dopo un mese esatto: il pane viene acquistato da un nuovo fornitore.

Milano Ristorazione: "

“In seguito alla conclusione della procedura aperta per la fornitura di pane e prodotti derivati riprende la somministrazione del pane fresco per tutte le utenze scolastiche e non scolastiche, acquistato da nuovo fornitore. Il pane bianco previsto sarà sempre biologico, così come il pane integrale, che sarà somministrato il mercoledì, e il pane multicereali, distribuito il venerdì”. Lo ha annunciato la società Milano Ristorazione. Addio grissini, dunque. Ma fino al 19 aprile i sacchetti per il pranzo al sacco delle gite vedranno ancora “il pane bianco a fette, al fine di utilizzare le scorte in giacenza e ridurre gli sprechi alimentari”.

Ancora niente pane per le diete sanitarie

Dovranno aspettare ancora, invece, i fruitori delle diete sanitarie, per i quali continuerà la somministrazione dei prodotti sostitutivi proposti in queste settimane. “Poiché in questa nuova fornitura possono essere presenti, seppur in tracce, alcuni allergeni, l’elaborazione delle diete sanitarie e la relativa corretta attribuzione dei nuovi prodotti richiederà tempo” sottolinea Milano Ristorazione.