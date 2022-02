Milano, doppio sciopero in arrivo: continuano i disagi per chi viaggia

Sciopero di mezzi e treni il 15 febbraio

Un primo sciopero è prevostp per martedì 15 febbraio, l'altro dopo dieci giorni. Chi viaggia rischia dunque due giorni di potenziale caos, con autobus, tram, metro e treni che potrebbero non circolare. Il 15 febbraio l'agitazione riguarda i lavoratori di tutti i settori pubblici e privati indetta dai sindacati Sol Cobas e Fisi. I dipendenti delle società del trasporto pubblico locale (Atm a Milano) potranno astenersi dal lavoro per l'intero turno, mentre i ferrovieri potranno incrociare le braccia anche per il giorno successivo.

Sciopero dei mezzi, le motivazioni

I Sol cobas il giorno dello sciopero hanno organizzato una manifestazione alle 10.30 in piazzale Loreto per protestare contro la gestione del Governo della pandemia. "Decine di aziende dichiarano lo stato di crisi, nonostante fatturati in crescita, producendo decine di migliaia di licenziamenti. Forti aumenti di bollette, carburanti e beni di consumo basilari. Distruzione dei sevizi pubblici essenziali, sanità, scuola, trasporti, al fine di privatizzarli. Precarizzazione selvaggia dei contratti di lavoro che continuano a produrre miseria e morti sul lavoro. In un simile contesto di guerra - si legge in una nota dei Cobas - in quanto lavoratori, non abbiamo altra scelta se non quella di organizzarci e di lottare".