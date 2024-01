Milano: droga e furti in negozi, arrestate sette persone

Gli agenti della Polizia di Stato, che hanno intensificato i controlli antidroga e contro i reati predatori a Milano e in provincia, hanno arrestato nell'ultima settimana sette persone. Tre in quanto, in diverse cirostanze, sono stati trovati in possesso di stupefacente: complessivamente quasi due chili di cocaina e oltre 8mila euro in contanti. I poliziotti della Squadra Mobile hanno arrestato invece un coppia di sudamericani, un cileno di 40 anni e un'argentina di 33, autori di un furto in un grande magazzino di corso Vittorio Emanuele di capi d'abbigliamento e accessori per 1.100 euro. L'uomo aveva anche un paio di occhiali da 250 euro rubati da un negozio di ottica di via Broletto: sono stati arrestati per furto aggravato e denunciati per ricettazione.

Milano, aquisti con una carta bancomat rubata: fermati

Altri due, sempre uomo e donna, in via Torino, hanno cercato, senza riuscirci, di fare aquisti in alcuni negozi con una carta bancomat rubata. I poliziotti hanno rintracciato la proprietaria , una signora di 85 anni a cui era stato rubato il portafoglio due giorni prima in un fast food, e hanno arrestato un cubano di 26 anni, con precedenti penali, e una 21enne italiana per indebito utilizzo di carte di credito.