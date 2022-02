Milano, spacciatori sulla linea gialla? Il video che scandalizza il web

Droga sulla metro gialla a Milano?

In video inviato a #WelcomeToFavelas e girato sui social si vedono due ragazzi sulla metro gialla di Milano, intenti a scambiarsi della droga. Dalle immagini non è chiaro cosa stessero facendo esattamente i giovani. Sono seduti a terra e danno le spalle ai passeggeri, pur non preoccupandosi troppo di essere visti.