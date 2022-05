Milano, due accoltellamenti nella notte in zona Navigli

Due accoltellamenti nella notte tra giovedì e venerdì in zona Navigli a Milano. Il primo intorno alle 4.30, lungo l'Alzaia Naviglio grande. Ad essere ferito un ragazzo di 26 anni, che e' stato portato all'Humanitas di Rozzano in condizioni non gravi. Piu' serie quelle di un 28enne che, poco piu' di un'ora dopo, e' stato accoltellato al torace in Ripa di Porta Ticinese ed e' stato trasportato al Policlinico. Su entrambi gli episodi indagano i carabinieri della Compagnia di Milano.

