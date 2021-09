Milano: due educatrici senza Green Pass, Sala: "Respinte dai nidi"

''Mi hanno segnalato un paio delle nostre educatrici che hanno chiesto di entrare ugualmente e sono state respinte'', ha raccontato il sindaco di Milano Giuseppe Sala, a margine di un evento agli Orti di via Padova, facendo il bilancio della prima giornata in cui sono in vigore le nuove regole del green pass. ''Speriamo nel buon senso, perché se ci si mette a litigare su questi aspetti magari davanti ai bambini qualche problema ci può essere'', ha detto Sala. Sollevato dal fatto che i presidi annunciati fuori dalle stazioni contro la certificazione verde siano stati poco partecipati, il sindaco ha sottolineato di guardare "più che alla manifestazione ai problemi pratici che avremo a Milano, in particolare stiamo lavorando sul tema delle scuole e soprattutto dei nidi, che stanno aprendo".

Per accedere alle scuole e agli asili "la nostra regola - ha ricordato Sala - è che tutto il personale che sta a contatto con i bambini deve avere il green pass, anzi se anche un genitore fa l'inserimento e sta qualche ora e vuole entrare, deve avere il green pass". "Si possono fare eccezioni per coloro che non sono vicino ai bambini. C'è una regola generale, ma l'applicazione può trovare delle difficoltà. Oltre al fatto che un po' anche in funzione alle regole della privacy sarà tutto molto manuale", ha aggiunto il sindaco di Milano, concludendo: "Sarà un inizio difficile e stiamo preparando i nostri a gestire queste difficoltà".