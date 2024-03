Milano, due nuovi consiglieri per Azione nel Municipio 5

Due nuovi consiglieri per Azione nel Municipio 5 di Milano. Si tratta di Elisabetta Genovese, già vicepresidente, ed Erminio Galluzzi. Erano stati eletti con Forza Italia ma erano passati al gruppo misto. Ha spiegato la portavoce Mariastella Gelmini: "L'ingresso oggi di questi consiglieri municipali, che secondo me non saranno gli unici, è un fatto positivo. In Consiglio comunale abbiamo già un'ottima squadra, ma allargare ai Municipi è la conferma di come Azione stia perseguendo un lato l'obiettivo di essere presente sui territori nelle tematiche più vicine al cittadino; dall'altro quello di mescolare esperienze differenti e crescere come punto di riferimento della sensibilità riformista, liberale e popolare.

Come riporta Adnkronos, il segretario cittadino Francesco Ascioti ha aggiunto che i due ingressi confermano "il buon lavoro che stiamo facendo a livello nazionale ma anche territoriale". "Azione sa riconoscere e accogliere talenti da qualunque parte vengano", ha chiosato la deputata e consigliera comunale, Giulia Pastorella.