Milano è la città nella quale si trasloca di più in Italia (ma non ci si sposta di molto)

In un mondo in continua evoluzione e dove il caro affitti e case pesa sempre di più sul portafoglio, aumenta il numero delle persone che decide di traslocare per trovare una soluzione più adatta alle proprie esigenze, che siano lavorative, economiche o di spazio. A evidenziarlo è l’analisi* condotta da ProntoPro, il marketplace di riferimento per i servizi professionali che mette in contatto domanda e offerta, dalla quale emergono inoltre le città italiane nelle quali si trasloca di più: Milano (14%), la più cara in Italia per gli affitti, con un costo medio al metro quadro di 22,90 euro, che arriva a 5.340 euro per l’acquisto; Roma (9%) e Torino (7%). Seguono Bologna, Napoli e Firenze, con l’emiliana e la toscana che affiancano sul podio delle città con l’affitto più costoso il capoluogo lombardo: rispettivamente 19,80 e 18 euro al metro quadro.

A Milano il trasloco è a corto raggio: due milanesi su tre rimangono entro i 50 chilometri

Ma dove si spostano i milanesi? Il 41% delle persone che fanno richiesta su ProntoPro si avvale dei servizi di trasloco per muoversi all’interno della stessa città, mentre il 25% non si allontana più di 50 chilometri dal punto di partenza. Entrambe le percentuali sono più alte rispetto alla media nazionale, ferma rispettivamente al 39% e al 24%. Quando si parla di nuove dimore, infine, i milanesi sembrano preferire il piano terra (35%) — case e villette comprese — o il primo piano (22%). Più alta, rispetto alla media nazionale, la richiesta di traslochi verso il quinto piano o i livelli superiori (12%, contro il 7%).

Trasloco, i servizi più richiesti: un milanese su due richiede lo smontaggio e il rimontaggio dei mobili

Al momento del trasloco, il 40% dei milanesi si avvale di servizi di trasloco per spostare solo alcuni oggetti, un valore più alto rispetto alla media nazionale, che si attesta al 33%. Molto ridotta, invece, è la percentuale di persone che devono svuotare 4 o più stanze: il 12%, contro il 21% della media italiana, complice l’elevata quantità di monolocali e bilocali e la natura universitaria e lavorativa della città, dove sono frequenti i contratti di affitto per singole stanze. Tra i servizi aggiuntivi, il 51% dei milanesi richiede lo smontaggio e il rimontaggio dei mobili, mentre il 26% (contro il 22% della media nazionale) si affida ai professionisti per l’imballaggio e la preparazione degli scatoloni; in questo ultimo caso, il 26% stima che l’impresa dovrà spostarne da 11 a 20. Più alta della media italiana anche la percentuale di chi opta per l’assicurazione: 14%, contro l’11%.

In Italia, nel 2023 i traslochi sono aumentati del 25%: i nuovi inizi in estate e di lunedì

L’andamento annuale di richieste per servizi di trasloco, secondo l’analisi ProntoPro.it, sta assistendo a una crescita costante dal 2022: nel 2023 le ricerche a livello nazionale di professionisti dedicati sono aumentate del 25% rispetto all’anno precedente e nei primi sei mesi del 2024 è stato registrato un incremento del 5% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno, con aprile che si è rivelato, finora, il mese più affollato.

È per il terzo trimestre del 2024, però, che si attende il picco di richieste: negli ultimi due anni, infatti, quasi 1 richiesta su 3 è giunta al portale nei mesi di luglio, agosto e settembre, in concomitanza con le ferie, il termine degli anni accademici universitari — quando per tanti studenti si concludono i contratti di affitto — e il capodanno morale settembrino, che per molti rappresenta il momento più adatto per iniziare a mettere in pratica i buoni propositi maturati durante l’estate. Altro sinonimo di nuovo inizio è il lunedì, che secondo l’analisi ProntoPro è il giorno della settimana in cui la maggior parte degli italiani si attiva per organizzare il trasloco (18%).

Il costo di un trasloco in Italia: i prezzi medi partono da 500 euro

In caso di traslochi, il prezzo medio del servizio varia in base al numero di stanze: 550 euro per una singola camera, 750 euro per due e 850 euro per tre. Arrivano a quattro cifre i preventivi medi per case e appartamenti più grandi: 1.050 euro per quattro stanze, 1.100 euro per cinque o più. Chi, infine, deve trasferire solo alcuni oggetti, dovrà spendere in media 500 euro.