Milano, ecco dove gustare i migliori panini: dal Quadronno alla Bottega Sicula

Una volta c'era il Burgy, a San Babila, simbolo e ritrovo dei paninari. Oggi, con la sottocultura milanese tramontata, non sono passati di moda bar e locali che preparano interessanti panini. Gambero Rosso ne ha raccolto i migliori.

Dal Bar Quadronno al De Santis

Spicca Il Bar Quadronno, dove si trovano "gustosissimi panini con i salumi, ricercati e di ottima qualità come il prosciutto di cinghiale o la coppa, ma le opzioni sono infinite e per tutti i gusti". E poi si segnala il De Santis in corso Magenta. "Piccola, lunga e stretta, sembra quasi una baita di montagna, tutta arredata con mobili in legno scurissimo. Appena entrati sulla sinistra troverete in bella esposizione decine di ciotole colme di salse, sottaceti, formaggi e poco più in là prosciutto, salmone, culatello.

Porcobrado, il progetto toscano

Nasce in Toscana il progetto Porcobrado, a Milano in via Jacopo del Verme, 17. La sua specialità è la carne di Cinta Senese, allevata in proprio, che viene prima affumicata e poi marinata e che finisce la cottura con legno di quercia di Cortona - dove si trova la casa madre del locale - in uno speciale barbecue studiato per il brand.

Panini in viaggio: dal Giappone alla Sicilia

Si viaggia verso il Giappone con i panini nipponici di Katsusanderia ( via Bonvesin de la Riva, 3) per poi fare un salto in Sicilia con fud Bottega Sicula. "Il format catanese di Andrea Graziano - scrive Gambero Rosso - funziona grazie alle materie prime - isolane e non - e ai rapporti diretti con i fornitori, tanto per il cibo quanto per le bevande. Tra i panini da provare, il classico pane e panelle, e l’hamburger con la carne di bufalo ragusano, ma vale la pena assaggiare anche gli hot dog con i würstel di suino Nero Ibleo".