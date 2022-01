Milano, ecco i dolci a forma di vagina e di pene

Si definisce la pasticceria più sexy d'Italia. Si chiama Mr Dick e il nome è tutto un programma in questo caso. Sì perchè in questo locale i dolci hanno le forme anatomiche di peni e vagine. Va detto che l'apertura è stata un successo, con decine di persone in fila per comprare una brioche a forma di vagina o pene, senza prendersi troppo sul serio.



Dolci a forma di vagina e pene: ecco dove andare

E così per essere tra i primi clienti alcuni hanno fatto anche due ore di coda fuori al negozio di Corso di Porta Ticinese 83, a Milano, per provare questa divertente novità appena sbarcata in città. Molti le risate e i doppi sensi immancabli tra chi aspetta di mangiare questi dolci artigianali in veste sexy. Che promettono di essere anche molto buoni, oltre che divertenti.