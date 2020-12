Milano, ecco l'Instabar: primo cocktail bar virtuale

Parte del fascino dei cocktail e' vederne la preparazione, che a volte assume caratteri quasi alchemici. E' anche per questo, e per ricreare un assaggio della dimensione di convivialita' tipica dei locali, che lo Star Zagros Kebabbar di Milano ha ideato un cocktail bar virtuale con live streaming su Instagram per consentire alle persone di ordinare i drink, assistere alla loro preparazione in diretta e vederseli recapitare a casa. Il bancone virtuale dell'"Instabar" sara' online durante i fine settimana nelle serate di venerdi', sabato e domenica, dalle 21.30 alle 23, sulla pagina Instagram del locale finche' non verranno riaperte a pieno regime le attivita' serali.

"Il nostro locale fonde la tradizione gastronomica del kebab e la miscelazione, da cui il nome 'Kebabbar' - spiega il titolare Emrah Karaman, 30 anni, di origini curde - e finora siamo riusciti a rimanere a galla grazie al sistema di delivery che abbiamo sviluppato internamente, senza aggregatori o delivery app. Hanno funzionato bene le consegne a domicilio di cibo, ma rispetto ai cocktail c'e' ancora tanta diffidenza. Nonostante il recente passaggio della Lombardia a zona gialla, per i locali come il nostro, attivi soprattutto dopo le 18, e' cambiato poco". I drink ordinabili durante le sessioni live, che spaziano dai grandi classici ai signature elaborati dal locale, vengono recapitati nelle case dei milanesi in apposite buste contenenti la miscela, il ghiaccio e le guarnizioni, per poi poterli ricomporre nel bicchiere secondo le istruzioni date dai bartender. "Abbiamo deciso di attivare Instabar - conclude Karaman - per portare ai nostri clienti, oltre ovviamente ai drink, una fetta importante dell'atmosfera da bancone, ovvero il rapporto umano, le chiacchiere e lo scambio di storie e aneddoti. Chi gradisce, puo' anche ordinare il cocktail dal nostro sito in altri momenti della giornata e collegarsi durante Instabar per consumarlo in compagnia. Non lo facciamo solo per i clienti, ma anche per noi stessi: abbiamo smarrito la dimensione sociale che ci caratterizzava e che manca terribilmente. Per il momento ci accontentiamo di ricostruirla virtualmente". Il Kebabbar e' nato nel 2015 quando Emrah, fresco di studi da bartender, rileva con i due fratelli l'attivita' di famiglia, un "classico" kebab, per trasformarlo in un nuovo concept di locale che fondesse non solo due mondi apparentemente inavvicinabili, il kebab e la miscelazione, ma soprattutto le due culture che convivono in famiglia: quella di origine, curda, e quella di adozione, italiana.