Milano: ecco Soot, il ristorante coreano che mancava in città

Se ormai la cucina giapponese è consolidata in tutta Italia, da qualche tempo si sta facendo strada anche quella coreana, rimasta fino a poco tenpo fa più di nicchia. E ovviamente a Milano, capitale delle nuove tendenze, non poteva che esserci uno dei ristoranti di cucina coreana che stanno meglio interpretando i sapori autentici di una terra lontana. Il tutto in chiave moderna.

Soot, il ristorante coreano nato dalla mente di Kim Minseok

Il locale si chiama Soot ed è nato dall’idea dello chef Kim Minseok, venuto dalla Corea per amore della cucina italiana e rimasto nel nostro Paese per farci scoprire la cucina di casa sua. Una scoperta fatta di tante proposte diverse e mai banali. Chef Kim infatti si discosta per certi versi dai "soliti" piatti che si trovano in altri ristoranti simili per far vivere al cliente un’esperienza più completa e immersiva. Si spazia da una prelibata selezione di banchan al famoso kimchi, fino al barbecue coreano. Se volete provare si trova in via Piero della Francesca 59, a Milano.