Milano, effetto metrò: volano i prezzi delle nuove abitazioni

Abitare vicino a una fermata della metropolitana può essere un vatangio che cpsta caro a Milano. Secondo l'analisi di Abitare Co. - società di intermediazione e servizi immobiliari specializzata sulle nuove residenze -, nei pressi delle fermate milanesi (escludendo l'hinterland) della linea rossa, verde, gialla, blu (in fase di completamento) e lilla, negli ultimi cinque anni i prezzi delle abitazioni nuove o completamente ristrutturate sono aumentati di quasi il 36 per cento contro il 25,8 per cento della media dei prezzi delle case vecchie e da ristrutturare. Vediamo allora quanto costa acquistare un'abitazione nuova o completamente ristrutturata vicino a una fermata della metropolitana milanese.

Milano, effetto metrò: volano i prezzi delle nuove abitazioni

Secondo Abitare Co., i prezzi medi piu' alti si registrano sulla linea Rossa, con un valore di circa 6.874 euro al mq (+37,1 per cento in media rispetto al 2019), grazie soprattutto al fermento in atto attivato dalle nuove costruzioni che caratterizzano la riqualificazione di zone come Turro o Precotto. Seguono la Blu con 6.710 euro a mq (+35,2 per cento, ma e' ancora in fase di realizzazione), la Gialla con 6.585 a mq (+35,9 per cento), la Verde con 6.535 a mq (+36 per cento) e la piu' "economica" Lilla con 5.960 a mq (+35,4 per cento). Nel totale, ben 27 fermate hanno registrato un aumento del 40 per cento o superiore, con al vertice la verde Moscova (+44,6 per cento) e la blu Forlanini (+46,2 per cento).