Milano, emergenza monopattini. La Russa: "2 incidenti al giorno, inaccettabile"

Negli ultimi 4o anni, Milano ha affrontato un'emergenza legata agli incidenti con i monopattini elettrici. Secondo l'Agenzia Regionale Emergenza Urgenza (Areu), tra giugno 2020 e giugno 2024 si sono verificati circa 2.550 incidenti che hanno richiesto interventi di soccorso, ovvero una media di 2 al giorno. L'assessore regionale alla Sicurezza, Romano La Russa, sottolinea la necessità di rendere obbligatorio l'uso del casco, l'assicurazione e la targa per i monopattini, soprattutto dopo l'incidente mortale avvenuto a Pavia. La proposta di legge approvata dal Consiglio regionale della Lombardia mira a introdurre queste misure di sicurezza per contrastare quella che viene definita una "deregulation" promossa dalla Giunta Sala.

La Russa: "Casco obbligatorio e nuova regolamentazione per i monopattini"

"Domenica notte a Pavia è morta una ragazza di 18 anni per un grave trauma addominale, con emorragia interna, compatibile con la caduta dal monopattino e verosimile causa del decesso, come ha spiegato il medico legale. Una situazione che ricorda la morte del ragazzo di 13 anni deceduto a Sesto San Giovanni tre anni fa riportando traumi al torace e alla testa cadendo dal monopattino", ricorda La Russa. Inoltre, uno studio dell'ospedale Niguarda ha evidenziato come il piccolo diametro delle ruote dei monopattini aumenti l'instabilità su terreni sconnessi, rendendo il veicolo difficile da controllare. La posizione elevata del centro di gravità del conducente aggrava ulteriormente il rischio di cadute pericolose. "I monopattini sono pericolosi e lo sono ancora di più se guidati senza casco" afferma La Russa, augurandosi l'entrata in vigore del nuovo Codice della strada che prevede l'obbligatorietà di casco, anche per i maggiorenni, la targa e l'assicurazione. "Le lobby dello sharing non possono vincere sulla sicurezza stradale e sulla tutela di tutti gli utenti della strada che, tra l'altro, nel caso degli utilizzatori di monopattini sono quasi sempre giovanissimi. Quello che abbiamo visto soprattutto a Milano in questi anni, con una sorta di deregulation dei monopattini promossa dalla Giunta Sala, è inaccettabile", conclude La Russa"