Pavia, autopsia della 18enne morta in monopattino: decesso compatibile con la caduta

Pavia, autopsia della 18enne morta in monopattino: decesso compatibile con caduta

Un "grave trauma addominale, con emorragia interna". E' questa la verosimile causa della morte di Eleonora Paveri, la 18enne caduta in monopattino poco prima delle 2 di lunedi' 5 agosto, in via Ottavio Bonomi a Pavia Ovest, mentre tornava da una festa insieme ad un'amica. Gli esiti dell'autopsia sono stati comunicati dalla procura pavese che aggiunge: "Le indagini, anche di natura tossicologica, proseguono per compiutamente delineare gli esatti contorni della vicenda".

L'autopsia: "Trauma addominale con emorragia interna la causa del decesso"

L'autopsia sul corpo della vittima ha "evidenziato la presenza di un grave trauma addominale, con emorragia interna, compatibile con la caduta dal monopattino". Lo fa sapere in una nota il sostituto procuratore Valentina De Stefano, che guida temporaneamente la Procura di Pavia. Per gli inquirenti è "verosimile" che sia questa la "causa del decesso" pur sottolineando che si stanno svolgendo "plurime verifiche su ogni aspetto della vicenda". Le indagini proseguono con accertamenti di natura "tossicologica" per delineare i contorni della vicenda.