Pavia: 18enne trovata morta per strada di notte, con lei un'amica in arresto cardiaco

Tragedia nella notte tra il 4 e il 5 agosto nella periferia di Pavia, una ragazza di 18 anni è stata trovata morta in via Bonomi poco prima delle 2 del mattino. Accanto a lei c'era un'amica in arresto cardiaco. La giovane è stata immediatamente rianimata dai soccorritori e trasferita in condizioni critiche al Policlinico San Matteo. Sul luogo del ritrovamento era presente un monopattino, e la polizia ha avviato le indagini per comprendere le circostanze di quanto accaduto.

Indagini in corso sulle misteriose circostanze

La polizia scientifica ha effettuato i rilievi nella zona, mentre sono in corso accertamenti per determinare la causa della morte della 17enne e del malore della sua amica. Le autorità stanno cercando di ricostruire gli eventi di quella notte nella zona ovest di Pavia, sperando di far luce su questa tragica vicenda. Le famiglie e la comunità locale restano in attesa di ulteriori informazioni che possano chiarire le dinamiche dell'accaduto.