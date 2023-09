Milano, ennesimo incidente: ciclista 65enne investita da un bus

Ennesimo incidente per una ciclista a Milano: secondo quanto riferisce Tgcom24, la donna è stata investita da un bus durante la svolta: è accaduto alle 8.30 tra via Rogoredo e via Impastato. La 65enne avrebbe riportato uno schiacciamento di una gamba. E' stata soccorsa dai medici e portata al San Raffaele. Iscriviti alla newsletter