Milano, Enrico Berlinguer candidato per un Ambrogino alla memoria

Anche Enrico Berlinguer, leader del Pci scomparso 40 anni fa, è in corsa per l'Ambrogino d'oro alla memoria. La candidatura dell'ex segretario comunista alla Civica benemerenza è stata presentata, come ha riportato Il Giorno, dal collettivo delle ragazze e dei ragazzi di enricoberlinguer.it. Una candidatura su cui il sindaco di Milano, Giuseppe Sala non si è sbilanciato perché sulle civiche benemerenze, che decide il Consiglio comunale, non vuole esprimersi.

Sala: "Non intervengo sugli Ambrogini"

"Non intervengo sugli Ambrogini - ha detto a margine della posa della prima pietra della Torre Seta di via Antonini -. Io continuo a rimanere della mia opinione: gli Ambrogini andrebbero dati a chi non ha altri riconoscimenti ma si è distinto per il bene della città. Cosi recita il regolamento, a volte disatteso ma non ci voglio entrare, senza eccezioni". E Sala, riferisce Ansa, non ha nemmeno commentato le polemiche e le divisioni sulla candidatura di Walker Meghnagi, presidente della comunità ebraica di Milano.