Milano, episodi di antisemitismo verso la doppia manifestazione di sabato

Cresce la tensione anche a Milano per il rischio di episodi antisemiti in città, specie in vista delle manifestazioni previste per sabato 4 novembre. Qualche segnale si è già avvertito. Il 16 ottobre i Carabinieri del Comando Provinciale di Milano sono intervenuti presso il Centro Diagnostico Italiano di Via Saint Bon 20, dove all'interno di un bagno, sono state rinvenute delle scritte del seguente tenore: “Prima Hitler poi Hamas per voi ebrei forni e camere a gas', seguite da una stella di David. Qualche giorno dopo, il 19 ottobre, si è verificato un altro episodio simile. In via Soderini, zona del quartiere ebraico, dove al n.27 presso l’attività commerciale “Erika e Cristiano dolce e salato srl” all’interno di un bagno sono state rinvenute delle scritte del seguente tenore: “Viva Hamas ebrei vi facciamo saltare tutti”. Le indagini sono in corso a cura dei Carabinieri del Nucleo Informativo di Milano. Lo riferiscono i Carabinieri.

Milano, stella di David all'indirizzo di una insegnante di religione ebraica

È stata individuata mercoledì, invece, su un muro di un palazzo alla periferia di Milano una stella di David con a fianco il numero dell'appartamento di un'insegnante italiana di religione ebraica destinataria del messaggio odioso. l'ex parlamentare Emanuele Fiano ed il consigliere comunale del Pd Daniele Nahum nella loro denuncia avevano del 24 ottobre avevano parlato di "un clima di crescente discriminazione" aggiungendo che nel corso del corteo pro-Palestina di qualche giorno prima sono stati gridati "slogan di minaccia" contro chi appartiene al popolo ebraico e "contro lo Stato di Israele".

Sabato a Milano due manifestazioni contrapposte

Sabato 4 novembre la Lega manifesterà per Israele ma ci sarà anche un corteo indetto dai giovani palestinesi. L'iniziativa della Lega è prevista a largo Cairoli alle 15. Alla stessa ora partirà un corteo che si svolgerà non lontano dal Duomo, da piazza Oberdan a piazza Missori, a cui i giovani palestinesi chiedono di aderire con lo slogan: 'Palestina libera, fermate il genocidio'.