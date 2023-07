Milano, esce dalla metro e tre ragazzi la accerchiano e la palpeggiano

E' uscita intorno alle 23.15 di domenica sera dalla metro gialla di Dergano con una amica quando e' stata accerchiata da un gruppo. Tre ragazzi l'hanno palpeggiata sul seno e le parte intime per poi allontanarsi. La 21enne mentre era al telefono con il 112 ha fermato in via Carlo Imbonati una volante del commissariato Comasina. Con la descrizione fornita dalla giovane, i poliziotti hanno riconosciuto e intercettato due dei tre presunti autori, due egiziani di 18 e 17 anni. Entrambi sono stati arrestati in flagranza per violenza sessuale di gruppo e sono stati portati rispettivamente al carcere San Vittore e al cpa Beccaria