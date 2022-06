Milano, escort russa picchiata, sequestrata e rapinata da due clienti

Una escort russa, di 31 anni, e' stata picchiata, sequestrata temporaneamente e rapinata da due uomini con uno dei quali si era messa d'accordo per una prestazione sessuale. L'aggressione si e' verificata, ieri verso le 21.30 a Milano, nell'appartamento della donna in via Vitruvio, vicino alla Stazione Centrale. I due malviventi appena entrati in casa la hanno colpita con un pugno al volto, le hanno messo un cuscino sulla bocca per impedirle di urlare e poi le hanno bloccato le labbra con del nastro adesivo. Sono stati descritti come 30-40enni. Hanno portato via - secondo quanto affermato dalla vittima - 4 mila euro in contanti, due anelli d'oro del valore di 20 mila euro, un orologio Apple watch e le cuffiette. Dopo essersi liberata la straniera ha dato l'allarme, ma ha rifiutato le cure. Le indagini sono condotte dalla polizia.