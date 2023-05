Milano, esplosione in un autonoleggio: due feriti

Esplosione con conseguente incendio, ieri intorno alle ore 20,in piazza De Angeli in un ufficio di noleggio auto a lungo termine. Sono intervenute 7 squadre dei vigili del fuoco, Carabinieri, 118 Polizia Locale e protezione civile. Due persone trasportate all'ospedale Niguarda una in codice rosso e l'altra in codice giallo. Le cause sono ancora in fase di accertamento, fanno sapere i vigili del fuoco. I danni si sono limitati alla parte commerciale e non hanno interessato la parti strutturali.