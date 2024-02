Milano, ex conduttore tv Di Maio assolto da accusa importazione Gbl

L'ex conduttore televisivo Ciro Di Maio è stato completamente assolto dall'accusa di importazione Gbl dal Tribunale di Milano. Di Maio era stato arrestato il 17 dicembre 2020 dalla Guardia di Finanza di Malpensa (Varese) per presunta ricezione e detenzione di droga ai fini di spaccio, in relazione all'importazione di circa 3 litri di Gbl dalla Cina, conosciuta come "droga dello stupro".

Soddisfazione per Di Maio: la reazione dell'avvocato difensore

"Grande soddisfazione oggi per il mio cliente, assolto perché il fatto non sussiste. È la fine di un lungo calvario processuale che lo ha fortemente danneggiato. È stato un arresto che oggi è stato dimostrato ingiusto" ha espresso all'ANSA l'avvocato difensore Rossella Gallo. L'arresto di Di Maio avvenne a Milano, presso la sua abitazione, quando i finanzieri monitorarono la consegna del pacco. Nonostante il gip di Milano avesse richiesto per lui un giudizio immediato, la difesa è riuscita a dimostrare che la sostanza in questione non era legata ad alcuna attività di cessione o spaccio. La V Sezione del Tribunale meneghino lo ha assolto da ogni accusa.