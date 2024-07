Milano: l'ex istituto Marchiondi di Baggio diventa uno studentato

Il Consiglio comunale di Milano ha approvato, nella seduta di lunedì 15 luglio, la delibera con cui, nell’ambito del Piano dei Servizi, la destinazione dell’immobile di via Noale 1/via Mosca 40 passa dalla categoria Servizi sociali a quella dei Servizi abitativi, tipologia ‘Residenza per studenti’. Si tratta del complesso immobiliare in passato sede dell’”Istituto Marchiondi Spagliardi per la protezione del fanciullo”, di proprietà del Comune di Milano, situato nel quartiere di Baggio in un’area di circa 22mila mq, progettato tra il 1953 e il 1957 dall’architetto Vittoriano Viganò.

All'ex Marchiondi uno studentato da 168 posti letto

La modifica, che non costituisce variante al Piano di Governo del Territorio, è preliminare alla progettazione per la riqualificazione del complesso, la cui destinazione è quella di una residenza per studenti. Previsti circa 168 posti letto, spazi formativi, culturali e ricreativi, anche aperti alla cittadinanza. Con una delibera di Giunta del maggio scorso, sono state approvate le linee di indirizzo per la valorizzazione dell’ex Marchiondi, prevedendone la concessione in comodato d’uso gratuito quarantennale alla Fondazione Collegio delle Università Milanesi. Per poter dare inizio alla fase di progettazione dello studentato, occorreva in via preliminare procedere con la modifica del Piano dei Servizi così da poter avere la conformità urbanistica dell’intervento.