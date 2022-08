Milano, l'ex Rizzoli diventerà l'edificio in legno più grande d'Italia. FOTO

Il progetto Welcome a Crescenzago

Milano, l'ex Rizzoli diventerà l'edificio in legno più grande d'Italia

Il sindaco di Milano Giuseppe Sala ha visitato nella giornata di lunedì 1 agosto il cantiere di Welcome nel quartiere di Crescenzago. L'edificio storico che ospitava la Rizzoli diventera' uno spazio di lavoro green. Progettato dallo studio dell'architetto giapponese Kengo Kuma, con la collaborazione del botanico Stefano Mancuso, sara' il fabbricato in legno piu' grande d'Italia e ospitera' uffici, aree di coworking, un supermercato, un centro medico, servizi. Ci sara' anche una grande piazza verde aperta al pubblico".

Sala aggiunge: "Di fronte a "Welcome" si affaccera' "Green Between, tessiture urbane", per la cui realizzazione e' capofila Redo SGR. Si tratta di un progetto di housing sociale che portera' a creare 350 unita' abitative a prezzi accessibili".