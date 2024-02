Milano, Fabrizio Corona condannato per diffamazione

Calcio, diffamò Wanda Nara e Brozovic, condannato Corona

Fabrizio Corona e' stato condannato a una sanzione di 1.500 euro per la diffamazione commessa nei confronti di Marcelo Brozovic e Wanda Nara. Lo ha deciso il Tribunale di Milano che ha riconosciuto nei confronti delle due parti civili un provvisionale di risarcimento di 5mila e 7mila e 500 euro. La vicenda riguarda un articolo comparso nel febbraio 2019 sulla rivista online "The King Corona Magazine" su un falso flirt tra Wanda Nara e il calciatore croato, all'epoca all'Inter e quindi compagno di squadra di Mauro Icardi e fidanzato di Nara.



Ora si potrà chiedere un risarcimento in sede civile

"Siamo soddisfatti ed e' una sentenza giusta", ha commentato l'avvocato Danilo Buongiorno, che assiste Perisic. "Non ho mai avuto una relazione con Brozovic. Nell'articolo si parla di chiamate e di messaggi con Brozovic, ma io non ho mai avuto il suo numero e non era neanche una persona che frequentavamo nella squadra. Non ho capito da dove e' nata questa storia", aveva detto la 37enne argentina, assistita dal legale Giuseppe Di Carlo, nella sua deposizione in aula in una precedente udienza. Tra le parti civili risultava esserci anche lo stesso Mauro Icardi, al quale come alla compagna e' stata riconosciuta una provvisionale di risarcimento di 7.500 euro. Entrambi, cosi' come Brozovic, assistito dall'avvocato Danilo Buongiorno (non il legale di Perisic come riferito in precedenza), potranno ora chiedere anche un risarcimento in sede civile.