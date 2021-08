Milano, Fabrizio de Pasquale: abolire divieto per le sigarette elettroniche



"Oggi insieme ai rappresentanti della Vaping Europen Alliance abbiamo consegnato al Sindaco Sala una precisa richiesta: eliminare l'equiparazione fra sigarette e sigarette elettroniche e togliere dunque il divieto di fumo all aperto per le sigarette elettroniche vigente a Milano". Lo ha dichiarato Fabrizio de Pasquale, capogruppo di Forza Italia in Consiglio comunale.



"Questo divieto - ha aggiunto de Pasqual - non ha veramente senso per le sigarette elettroniche che non bruciano catrame ma producono vapore . Il divieto e' stato introdotto in maniera cervellotica da Sala per combattere l'inquinamento ambientale causato dai fumatori all'aperto ( non invece al chiuso) . Rimane un po come una "grida manzoniana" visto che in 7 mesi la Polizia Locale ha elevato 7 verbali. Tuttavia è illogico colpire una modalità di fumo che sta aiutando molti accaniti fumatori a smettere di fumare in modo tradizionale e danneggiare la propria salute e quella degli altri. Secondo l'Associazione sarebbero 200.000 i fumatori elettronici nella area metropolitana di Milano e sono 112 i negozi solo in città ".