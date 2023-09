Milano Fashion Week. Caovilla, Sergio Rossi e Frattelli incantano

Renè Caovilla lancia il modello Cleopatra

Nell’anno del cinquantesimo anniversario della scarpa più iconica, amata e famosa di sempre - caratterizzata dal celebre serpente - la Maison veneziana ne celebra un’inedita evoluzione con il modello Cleopatra. Dal nome poetico ispirato alla regina egizia, che vuole richiamare il serpente simbolo della Maison e di Cleopatra, il modello in raso di seta declinato in tutte le varianti dei toni nude e in un’espolosione di colori ultra pop presenta un affusolato tacco a rocchetto, punta semiquadrata e l’iconica suola polvere di stelle. Questo lancio è celebrato da una campagna di immagini e video che ritraggono le modelle in posa su una piramide vestite di drappi e sole calzature Rene Caovilla nei toni della carnagione.

La collezione primavera estate 2024, tra nuove forme e nuove textures, vede protagonista anche un’originale zeppa scultura cromata e laccata nei colori oro, argento e nero con molla in acciaio temperato. Rene Caovilla continua a brillare aggiungendo alla raffinatezza ed eleganza, un animo contemporaneo e grintoso, quello di una donna capace di catturare la scena in ogni occasione.

Da Sergio Rossi un grande ritorno all'iconica Mermaid

Dall'attitude ultra-glamour e femminile la nuova collezione Spring-Summer 2024 di Sergio Rossi propone una selezione di modelli e strutture dove l'impronta cromatica ed il design inconfondibile

raccontano l'estetica poliedrica del brand. La nuova proposta rende omaggio in primis al proprio archivio con il grande ritorno della Mermaid, modello iconico Sergio Rossi presentato per la prima volta nel 2010 e protagonista assoluto della nuova stagione. Un'icona del passato ispirata al mito e trasportata nella contemporaneità, la Mermaid - nata nel mondo dell'evening opulento e massimalista degli anni 2000 - viene reinterpretata oggi in chiave più lineare del day-to-night.

Modelli e strutture sono perfettamente allineati alle tendenze di stagione, distinguendosi grazie al loro fascino ricercato e alla lavorazione traforata, che crea così un elegante effetto trompe-l'oeil sulla pelle. Tacco design per i protagonisti indiscussi di questa famiglia: l'iconico cage bootie rivisitato con una nuova e moderna punta squadrata, il super glamour over-the-knee boot con lacci frontali ed il sandalo cage dai cinturini mermaid intrecciati sulla caviglia. Completano la proposta la ballerina, il bootie con punta affusolata, le mules - proposte con tacchi in diverse altezze - e il sandalo audace con platform. Non ultima la slipper sr1 pensata per le occasioni più daily.

Accanto al mondo Mermaid la nuova proposta Spring-Summer include diversi stili e modelli che vanno a completare l'offerta day-to-night, emblema dell'universo Sergio Rossi. Massima espressione del summer daywear è la nuova famiglia Seville, caratterizzata da platform, sandali e mules con struttura ricoperta artigianalmente in rafia. Bold e dal design geometrico i modelli Spongy, perfetti per dare un twist vezzoso anche agli outfit più severi.

La proposta Spring-Summer 24 Sergio Rossi è decisa e iper-femminile, un altro step dell'evoluzione del brand che negli anni ha sempre raccontato la donna e le sue mille sfaccettature.

I 70 anni di Fratelli Rossetti

Fratelli Rossetti celebra un importante traguardo: 70 anni di “grandi e piccole rivoluzioni” nel mondo della moda. Arte, tecnica e creatività celebrate nella prestigiosa location di Palazzo Isimbardi durante le giornate della Milano Fashion Week. “Siamo felici - ha dichiarato Diego Rossetti, presidente di Fratelli Rossetti - di aver celebrato quest’anniversario durante la MFW. È un traguardo importante per l’intera azienda e abbiamo ritenuto giusto aspettare fino a settembre per festeggiare pubblicamente. La città resta il centro del nostro mondo, insieme a Parabiago, piccola grande capitale dello storico distretto calzaturiero lombardo, dove nostro padre gettò le basi per questi sette decenni di crescita ed evoluzione”. La celebrazione dei 70 anni è stata un’occasione per guardare al futuro - senza mai dimenticare il passato - a partire da una new entry: il mocassino Brera Anniversario 70. Un’edizione limitata, disponibile online e in boutique, che unisce l'espressione stilistica più contemporanea a un raffinato ricamo a mano. Tanti i simboli che compaiono, coloratissimi, sulla tomaia dalle nappine - simbolo distintivo del modello Brera - passando per i fiori e un quadrifoglio portafortuna.

Casadei porta il colore in passerella

Una collezione a tutto colore, quella di Casadei, nella quale non mancano il classico nero e bianco, e flash di metallo e rosso lacca che per la prossima primavera-estate pensa a una donna versatile, pronta a passare dalla funzionalità della calzatura flat a stiletto affilati. Tra tacchi alti e platform vertiginosi, di cui l’icona sono i Blade, firma del brand romagnolo, si fanno largo le calzature flat con una nuova funzionalità e dal carattere vivace e fresco. Le ballerine, a punta quadrotonda, sono il feticcio di stagione: elegantissime o ripiegabili rappresentano sia un tributo all’estetica 'Indie Sleaze' dei Novanta, sia a una comodità se sono in pelle, raso o addirittura knit, per essere ripiegate. Le infradito in jelly trasparente trovano un’inedita vocazione couture con api gioiello in cristallo colorato. Le Geraldine, declinate nella variante décolleté, ballerina oppure slide dal fascino anni Ottanta, sono la rivisitazione di un iconico modello Casadei. Novità assoluta è il tacco Galaxy martellato a mano e caratterizzato da punti luce intorno alla cornice per rifrangere bagliori. Tra le proposte del brand anche la clutch geometrica con cornice metallica che ripercorre l’estetica graffiante dell’iconico tacco Blade.