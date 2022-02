Milano Fashion Week, Cucinelli: ridisegniamo i canoni umani

La Milano Fashion Week di Cucinelli

''Questa è la ripartenza più importante del secolo, stiamo ridisegnando i canoni di vita dell'essere umano. Stiamo rivalutando la miscela tra tecnologia e umanesimo''. A dirlo all'Adnkronos, come si legge in un articolo di Federica Mochi, è Brunello Cucinelli, imprenditore e fondatore dell'omonimo brand, che a Milano presenta la nuova collezione donna per l'autunno-inverno 2022-2023, dove a fare da comune denominatore è la maglieria dal gusto nordico, rivisitata in un mix and match di filati, colori e ricami couture.

''Ora si torna a vestirsi bene, c'è amore e gusto per l'abbigliamento e vale per l'uomo e la donna - spiega Cucinelli -. Chi compra oggi, specialmente i giovani, è attento ad acquistare qualcosa da riutilizzare e riparare, non da buttare. I giovani tengono all'origine dei capi, vogliono sapere come sono fatti, hanno attenzione e cura per gli animali. Ne sono affascinato''.

Cucinelli, buoni risultati nonostante il Covid

Il 2021 per l'azienda che porta il suo nome è stato un anno ''di grandissimo recupero - ammette Cucinelli -. Nel 2020 pensavamo di dimezzare il fatturato e dover licenziare i dipendenti ma non è stato così. Il 2021 è stato un anno eccezionale e il 2022 sarà particolarmente bello. Non possiamo essere preoccupati''. ''Abbiamo due presidenti confermati - evidenzia - il Paese sta vivendo un bel momento e stiamo uscendo dalla pandemia nel migliore modo possibile, siamo il miglior stato sociale al mondo. Siamo credibili, finalmente l'Italia è credibile'', si legge ancora nell'articolo di Mochi.