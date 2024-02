Milano Fashion Week, il glamour visionario di Philipp Plein

Philipp Plein, per presentare la propria collezione A/I 2024-25 offre ai suoi ospiti uno spettacolo scintillante che ricalca fedelmente la natura eccentrica del brand, grazie anche alle performance di CLUB DOGO e LA SAD. "Siamo entusiasti di svelare la collezione Autunno/Inverno 2024, che incarna lo spirito del lusso moderno e dell'individualità", ha affermato Philipp Plein. "Dalla mania del monogramma iconico all'esagerazione dei cristalli, questa collezione celebra l'essenza unica di Philipp Plein offrendo opzioni versatili per ogni occasione.

La nuova collezione: lusso contemporaneo tra artigianato e sex appeal

Traendo ispirazione dai paesaggi urbani e dallo spirito moderno, la collezione cattura infatti l'essenza del lusso contemporaneo, mentre abbraccia l'estetica distintiva del marchio. Dalle grintose stampe monogrammate agli intricati decori in cristallo, ogni pezzo esemplifica l'artigianato e l'attenzione ai dettagli che sono sinonimi di Philipp Plein. In uno scenario architettonico incredibile, lo Show e la Collezione FW24 sono un tumulto di energia, sensualità e sex appeal. La Collezione è in versione sia maschile che femminile, con una vasta gamma di capi progettati per adattarsi a ogni preferenza di stile. Dai capi in pelle strutturati ai vestiti svolazzanti, Philipp Plein offre una selezione completa per tutti. La Collezione si concentra sul chic diurno, intrecciando una palette di colori neutri con accenti di blu e verde. Con la sua rassicurante palette di colori combinata con maglieria accogliente e sartoria intelligente, i pezzi diurni all'interno della collezione emanano sofisticazione e senza sforzo.

Una stagione scintillante tra cristalli, logomania e denim

Nell’opulenza tipica di Plein, la stagione si trasforma in abiti da sera che omaggiano il glamour iconico del marchio. Dai cristalli lussuosi agli abiti da sera completamente ricoperti, creano un sorprendente contrasto con gli abiti neri eleganti e le silhouette sensuali, abbracciando la vera essenza del marchio. Tra i momenti salienti della collezione ci sono il monogramma distintivo e l’iconico logo di Philipp Plein, che si manifestano in una frenetica “Monogrammed Madness”, stampata su tutto, dai jumpsuit ai vestiti. La logomania di Plein è celebrata in una “Extravaganza” che abbraccia l’affermazione tutto l’anno. La collezione introduce anche i “Denim Delights”, dove giacche e jeans sono impreziositi dal distintivo stile casual ed elegante di Plein.